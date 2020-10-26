İstanbul'da koronavirüs yasağı var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da vaka sayıları Türkiye genelindeki vaka sayılarının yüzde 40'ına ulaşmıştır. Bu tablo ülke ortalamasından en az 2 kat endişe vericidir" dedi.

Yasak var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul için alınmış bir yasak kararı duyurmadı. Çarşamba günü yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısını işaret eden Bakan Koca, "Bilim Kurulu toplantımızı Çarşamba günü İstanbul'da yapacağız. Bütün gücümüzle buradayız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle:

* Virüsün yayılmasına en elverişli yerlerden biriyiz. Uzun süre gösterdiğimiz başarıyı maalesef sürdüremedik. Gelinen nokta daha kuralcı ve disiplinli olmasını zorunlu kılmaktadır.

İstanbul'da vaka sayıları Türkiye'nin yüzde 40'ını oluşturmuştur. Giderek artacaktır. 28 ilçede artış yüzde 50'nin üzerindedir. 11 ilçede artış oranı yüzde 50-60, 10 ilçede yüzde 60 oranındadır.

* Öne çıkan nedenlerinde biri tedbirlerin gevşetilmesi, diğeri ise kış sebebiyle İstanbul'a yoğun dönüşlerdir.

* Bizlerden çözüm beklediğiniz konuların başında teması kaçınılmaz kılan kalabalık ortamlar olduğunu biliyoruz. Sosyal mesafe kuralının uygulanabilir haline gelmesi şartların iyileştirilmesine bağlıdır. Toplu taşıma, pazar yerleri, alışveriş mekanları müdahale bekleyen alanlardır.

Ek seferler ve mesai saati düzenlemesi

* Yetkililerle bu sorunları tek tek ele aldık. Toplu taşımada risk devam ettikçe istediğimiz düzeyde başarılı olamayız. Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlemesi gündeme getirilmiştir.

Kamu ve özel sektör çalışma saatlerinin gözden geçirilmesi ele alınan konulardan biridir.

* Kurumlar ofise gitmeden yapılması mümkün işleri, uzaktan erişimle evde yapılması sunulmalıdır. İstanbul'da sosyal mesafenin korunamadığı semt pazarları ve çeşitli alışveriş mekanlarında yaşanıyor. İlgili uzman ve planlamacıların gerekli çözümü bulacağını düşünüyoruz.

Sizlerden tedbirlerden yana fedakarlık istiyoruz . Desteğinize daha önce olmadığı kadar ihtiyacımız var. Sizden kuralcı olmanızı istemek zorundayım. Maske, sosyal mesafe ve temizlik.

* Hayatımızı disipline sokmamız gerekiyor, kalabalık ortamlardan çekinmemiz gerekiyor. İzolasyonda olanlar evlerinden ayrılmasın. Dışarıya çıkması gerekmeyenler lütfen evlerinden ayrılmasınlar. Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar kendilerini korumaya alsın. Memleketten dönenler mutat buluşmalardan kaçınsın. Zorunlu olmadıkça akrabalarla, başka ailelerle bir araya gelmeyin. Kutlama ve törenleri lütfen erteleyin.

* Salgınla savaşın bu aşaması disiplin istiyor. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik, güçlüyüz. Asıl başarı hastanelerimize olabildiğinde az ihtiyaç duyabilmektir. Sağduyunuza güveniyoruz. Vaka sayılarındaki artışlarda daha güçlü bir uyarı düşünemiyoruz.