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Bahar Candan koltuk tepesinde İstiklal Marşı okudu! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan sosyal medya paylaşımlarıyla şoke etmeye devam ediyor. Candan son olarak Şevval Şahin gündemine taktı ve koltuk tepesinde İstiklal Marşı okudu.

İşte Benim Stilim yarışmasının ikinci sezonunda yarışan Nihal Candan’ın kardeşi olarak programa dahil olan Bahar Candan zaman zaman saç rengiyle zaman zaman kilosuyla zaman zaman da yaptığı ilginç fotoşoplarla gündeme geliyor.

Candan şimdi de Şevval Şahin gündemine dahil oldu. İstiklal Marşı'nı yayında okumadığı için eleştirilen Şahin'e Candan kendince tepki gösterdi. Bahar Candan koltuğun tepesine çıkıp İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ve o anları da paylaştı.

Candan daha sonra ise "Türkiye'nin en salak kızı bile bunu söyleyebiliyor Şevval..." dedi.

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