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Sivas'ta korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar

SİVAS’ta 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Edinilen bilgilere göre kaza, geçtiğimiz günlerde Sivas-Ankara karayolu Köklüce köyü mevkiinde meydana geldi. K.M. idaresindeki 52 KB 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjden karşı şeride geçti. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anıysa çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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