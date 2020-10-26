BIST 1.170
DOLAR 8,05
EURO 9,52
ALTIN 490,40
GÜNCEL

İstanbul'da belediye otobüsünde mastürbasyon skandalı! İğrenç anlar kamerada

İSTANBUL'da İETT'ye ait otobüste seyahat eden bir yolcu, yan koltukta oturan bir kadını izleyerek mastürbasyon yaptı. Tacize uğrayan kadın, sapık yolcu an be an kayıt altına aldı. İşte o skandal görüntü.

Geçen hafta Metro Turizm muavininin 17 yaşındaki genç kıza baka baka mastürbasyon yapmasıyla ilgil iğrenç görüntülerin ardından bu sefer de İstanbul'da belediye otobüsünde sapık yolcu skandalı yaşandı. İstinye Dereiçi – Kabataş seferini yapan İETT otobüsünde dün öğle saatlerinde gerçekleşen iğrenç olay kameralara yakalandı. 

Görüntülendiğini göre göre devam etti

İddiaya göre, otobüste seyahat eden bir yolcu, yan koltuğunda oturan bir kadını izleyerek cinsel tacizde bulundu. Cinsel saldırı anı, tacize uğrayan kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Paylaşılan görüntülerde, kadın yolcunun kendisini kayda aldığını fark etmeyen sapık adamın, çevresinde birçok kişinin bulunmasına rağmen cinsel tacizini sürdürdüğü görüldü.
 
Sosyal medya ayağa kalktı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok vatandaş, #TacizeDurDe etiketiyle yaşanan çirkin olaya tepki gösterdi. Cinsel saldırıyı gerçekleştiren şahsın fotoğrafı sosyal medyada ifşa edilirken, söz konusu taciz eylemini gerçekleştirilen şahsa, gereken işlemin yapılması için yetkililere çağrı yapıldı.

Metro Turizmin sapık muavini çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 5 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Muharrem İnce 29 Ekim'den sonra manifesto yazacak! Selvi'den bomba kulis
Reel kesim güven endeksi Ekim'de yükseldi! Merkez Bankası açıkladı
Beki İkala Erikli'nin öldürülmesi davasında karar! Sinem Koç'a ağırlaştırılmış müebbet
Kars'ta yavru eşeğin boynuna ip bağlayıp göle attılar! Cezaları belli oldu
Son dakika Ankara'da terör örgütü DAEŞ operasyonu: 18 gözaltı
FETÖ'cü olmakla suçlanan Buğra Kavuncu'nun babası Buğra Kavuncu Abdullah Gül'le ne görüştü?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sanatçılardan Başkan Muhittin Böcek'e videolu destek
Esnaf 'eve ekmek götüremiyoruz' dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Bu bana çok abartılı geldi’ dedi
Nejat Alp kimdir kaç yaşında aslen nerelidir Nejat Alp biyografisi
Öğretmen 8. bölüm fragmanı
Maria ile Mustafa 9. bölüm fragmanı
Nadide Sultan kaç yaşında aslen nereli son hali nasıl?
Tövbeler Olsun 12. bölüm fragmanı
Ecem Erkek'in eşi Yüce Armağan Erkek kimdir hangi dizilerde oynadı?