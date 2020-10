İstanbul'da belediye otobüsünde mastürbasyon skandalı! İğrenç anlar kamerada

Geçen hafta Metro Turizm muavininin 17 yaşındaki genç kıza baka baka mastürbasyon yapmasıyla ilgil iğrenç görüntülerin ardından bu sefer de İstanbul'da belediye otobüsünde sapık yolcu skandalı yaşandı. İstinye Dereiçi – Kabataş seferini yapan İETT otobüsünde dün öğle saatlerinde gerçekleşen iğrenç olay kameralara yakalandı.

Görüntülendiğini göre göre devam etti

İddiaya göre, otobüste seyahat eden bir yolcu, yan koltuğunda oturan bir kadını izleyerek cinsel tacizde bulundu. Cinsel saldırı anı, tacize uğrayan kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. Paylaşılan görüntülerde, kadın yolcunun kendisini kayda aldığını fark etmeyen sapık adamın, çevresinde birçok kişinin bulunmasına rağmen cinsel tacizini sürdürdüğü görüldü.



Sosyal medya ayağa kalktı

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok vatandaş, #TacizeDurDe etiketiyle yaşanan çirkin olaya tepki gösterdi. Cinsel saldırıyı gerçekleştiren şahsın fotoğrafı sosyal medyada ifşa edilirken, söz konusu taciz eylemini gerçekleştirilen şahsa, gereken işlemin yapılması için yetkililere çağrı yapıldı.

Metro Turizmin sapık muavini çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.