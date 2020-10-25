Fenerbahçeliler şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı
Trabzonspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de stat balkonuna çıkan Fenerbahçeli futbolcular, taraftarlarla birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi.
Trabzonspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de taraftarlar ve futbolcular uzun bir sürenin ardından bir araya geldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında localara kısıtlı sayıda taraftar alınan maçta 1-0 geriye düştükten sonra ikinci yarıda bambaşka bir futbol oynayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 3-1 yenerek rakibine karşı 9 maç aranın ardından galip gelmesini bildi.
Maçın ardından stat balkonuna çıkan Fenerbahçeli futbolcular, taraftarlarla birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi.