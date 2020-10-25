BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
MAGAZİN

Türkiye güzeli Şevval Şahin'den İstiklal Marşı skandalı

Pandemi döneminde parti yapmasıyla gündeme gelen Miss Turkey 2018 Güzeli Şevval Şahin, 'Sorgu Sual' programındaki basit sorulara cevap veremedi ve sinirlenip yayını terk etti. Sakinleşip geri gelen Şahin'in Fahrettin Koca'yı tanımaması ise izleyenleri hayrete düşürdü.

21 yaşındaki model Şevval Şahin, "İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına sinirlenip yayını bıraktı.

Sakinleşip geri gelen Şahin’in, "Fahrettin Koca’yı (Sağlık Bakanı) tanıyor musunuz?" sorusunu ise 'pas' diyerek yanıtlamaması şaşırttı.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir projede yarı İngilizce yarı Türkçe konuştuğu için eleştirilen Şahin, "Sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum. Miss Turkey’den sonra da bu böyle devam etti. Neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem" dedi.

Ünlü model, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın, "Koronavirüs nezle gibi bir şey abartmaya gerek yok" sözlerine ise katılmadığını belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut: 3'ü attık 4'ü de bulabilirdik
İlham Aliyev: Ermenistan'a bedava silah veriliyor
Türkiye'den Yunanistan'ın Doğu Akdeniz açıklamasına tepki
Trabzonspor'da Eddie Newton'un koltuğu tehlikede
Fenerbahçe Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
İzmir'de vaka sayısı 10 günde iki kat arttı! İki günde 15 kişi koronadan öldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da bir kafede telefonla görüntü çeken tacizciyi sopalarla dövdüler
İstanbul Beşiktaş'ta denize düşen turistleri teknedeki kişi kurtardı
Masterchef kim elendi ifşa oldu giden isim TV8'i karıştırdı!
Ankara'da İkizler suç örgütüne operasyon
Meral Akşener gözyaşlarına boğuldu! “Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum"
Kanal D son bir şans vermişti olmadı o dizi için final kararı verildi
Bolu'da büyük panik! Bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı
e nabız aşı sorgulama ekranı isim listesi 2020