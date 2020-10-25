Türkiye güzeli Şevval Şahin'den İstiklal Marşı skandalı

21 yaşındaki model Şevval Şahin, "İstiklal Marşı’nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına sinirlenip yayını bıraktı.

Sakinleşip geri gelen Şahin’in, "Fahrettin Koca’yı (Sağlık Bakanı) tanıyor musunuz?" sorusunu ise 'pas' diyerek yanıtlamaması şaşırttı.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir projede yarı İngilizce yarı Türkçe konuştuğu için eleştirilen Şahin, "Sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum. Miss Turkey’den sonra da bu böyle devam etti. Neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem" dedi.

Ünlü model, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın, "Koronavirüs nezle gibi bir şey abartmaya gerek yok" sözlerine ise katılmadığını belirtti.