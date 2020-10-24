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POLİTİKA

Safiye Teyze'den Erdoğan'a: "Damadına benim için bir sarıl"

Partisinin İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ördüğü çorabı hediye eden Safiye Teyze Erdoğan'a; "Senin damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, bir tane de benim için sarıl iyi mi? Onu çok severim ben, o çıktı mıydı acı kahve gibi sevinirim" dedi.

Kadir Has Stadı'nda yapılan AK Parti Kayseri İl Kongresi'ne katılan Erdoğan'a; konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye çağırılan Safiye Kurtsoy; ördüğü çorabı hediye etti.

Geçen diyalog statta bulunanları gülümsetirken; Safiye Kurtsoy, Erdoğan'dan damadını öpmesini istedi.

Safiye Teyze; "Çorap ördüm, bir tane de ayağını silsin diye çorap hazırladım. Ne yapalım, sen de çok emek veriyorsun ama elimizden gelen bu. Çok emek veriyorsun, Allah razı olsun. Senin damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, bir tane de benim için sarıl iyi mi? Onu çok severim ben, o çıktı mıydı acı kahve gibi sevinirim" dedi.
Daha sonra hediyeleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Safiye Teyze ile fotoğraf çektirdi.

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