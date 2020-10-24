BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
MEDYA

Şeref Sözü 3. bölüm fragmanı

Şeref Sözü dizisi 3. yeni bölümüyle 28 Ekim 2020 Çarşamba akşamı Show TV'de olacak. Şeref Sözü'nün bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Şeref Sözü 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeref Sözü'nün yeni bölümünde neler olacak? Şeref Sözü 28 Ekim 2020 Çarşamba akşamı Show TV'de...

Kahraman bir adamın geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk
hayalinin zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken;
kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız
aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir ada masalının ve
şerefli olmanın hikayesi…

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (23 Ekim Cuma)
Sakarya'daki havai fişek fabrikası faciasında istenen cezalar belli oldu
Fransız televizyonundaki tarafsız Karabağ haberi kaldırıldı
THY, Eurocontrol trafik verilerinde ilk sırada yükseldi
Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti
ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'ı 'teröre destek veren ülkeler' listesinden çıkardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Baraj 11. bölüm fragmanı
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde
Sadakatsiz 4. bölüm fragmanı
İstanbul Bağcılar'da kedinin saldırısına uğrayan adam hayatının şokunu yaşadı
Bursa'da mekan sahibi kendisini yaralayan müşteriyi arkadaşına öldürttü
Çukur 100. bölüm fragmanı: 4. sezon 8. bölüm
Antalya'da polis baskın yaptı! Balkondan hepsini aşağı attı
Esra Erol'da Emrah Filiz'in DNA sonuçları bomba etkisi yaptı