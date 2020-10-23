BIST 1.188
DOLAR 7,97
EURO 9,43
ALTIN 485,69
YEREL

Gaziantep'te hırsızın rahatlığı pes dedirtti! O anlar kameraya yansıdı

GAZİANTEP’te park halindeki otomobilden teyp çalan hırısızın rahat tavırları ‘pes’ dedirtti.

İhlas Haber Ajansı

Olay, Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hırsız park halinde bulunan Fiat marka hafif ticari aracın kapısını hiç zorlanmadan açtı. O sırada arkasında bulunan insanlara da aldırış etmeden aracın teybini söken hırsız daha sonra araçtan inerek uzaklaştı.

Güvenlik kamerasının anbean kaydettiği hırsızlık olayında şüphelinin kimliği Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi. Yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istihdam müjdesi
Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaştığını itiraf etti
THY, Eurocontrol trafik verilerinde ilk sırada yükseldi
FETÖ'cü hain yaver Ali Yazıcı Erdoğan'ın danışmanını tehdit etmiş
Kahramanmaraş'taki son durum korkuttu! HES haritası 2 ayda kızardı
Mahkemeden flaş Enis Berberoğlu kararı! Reddetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Nusret çalışanının yüzüne et attı o anları paylaştı
Aleyna Tilki Taksim'de sokak müzisyenliği yapmış
Bursa'da kan donduran cinayet! Kendisini vuran adamı arkadaşına öldürttü
Survivor Barış Murat Yağcı’dan samimi itiraflar!
Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizatın imha anı
28 Ekim tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor?
Bursa'da lüks cip feci şekilde gişelere çarptı! İşte bariyerlere girdiği an
Hacamat günleri 2020 ekim ayı hacamat günleri takvimi