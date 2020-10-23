Survivor Barış Murat Yağcı’dan samimi itiraflar!

Survivor yarışmasına katılmanın en büyük hayali olduğunu belirten Barış Murat Yağcı, Dominik Cumhuriyeti’nde geçen 4 ayın sonunda iş hayatına hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medya sektörüne adım atan fenomen yarışmacı ilk olarak kendine ait bir Youtube kanalı kurdu. Kanalından sevenleri için içerik üreten yakışıklı yarışmacı bir yandan da ekranlara geri dönmek için görüşmeler yaptığını ifade etti. İş hayatındaki gelişmelerin yanında özel yaşamındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelen Barış Murat Yağcı samimi açıklamalar yaptı.

Eski yarışmacı Nisa Bölükbaşı için, UçanKuş'un haberine göre, “Nisa çok özel bir insan. Nisa’nın kalbi çok temiz ve çok potansiyeli olan bir kız. Yanlış yapmaması için iyi yönlendirilmesi gereken bir kız. Biz zaten aynı menajerle çalıştığımız için hep bir aradayız. Bu durumda ister istemez insanların gözünde bizi ilişki yaşıyor konumuna getirdi. Bununla alakalı akıllarda bir soru işareti kalmasını ya da insanların bu konuyu çok konuşmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Nisa’nın yaşının küçük olmasına vurgu yapan Yağcı, “Nisa çok özel bir kız. Bu tarz şeylerle yıpratılmasını istemem. Özellikle hem Nisa’nın hem de ailesinin bu tarz magazinsel şeyler yıpratılmasını istemem. Kendi açımdan bakacak olursam; ilişki çok özel bir şey. İlişki yaşandığında da bunun özel kalması lazım. Bir gün gerçekten bir ilişki yaşarsam zaten herkesin haberi olur” diye konuştu.