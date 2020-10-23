BIST 1.193
DOLAR 7,96
EURO 9,43
ALTIN 489,36
MAGAZİN

Survivor Barış Murat Yağcı’dan samimi itiraflar!

Survivor Ünlüler-Gönüller 2020 programının final yapmasından sonra yarışmacılara uygulanan yakın markaj devam ediyor. Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Barış Murat Yağcı, Survivor’a ve aşk hayatına dair yaptığı samimi itiraflarla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Survivor yarışmasına katılmanın en büyük hayali olduğunu belirten Barış Murat Yağcı, Dominik Cumhuriyeti’nde geçen 4 ayın sonunda iş hayatına hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medya sektörüne adım atan fenomen yarışmacı ilk olarak kendine ait bir Youtube kanalı kurdu. Kanalından sevenleri için içerik üreten yakışıklı yarışmacı bir yandan da ekranlara geri dönmek için görüşmeler yaptığını ifade etti. İş hayatındaki gelişmelerin yanında özel yaşamındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelen Barış Murat Yağcı samimi açıklamalar yaptı.

Eski yarışmacı Nisa Bölükbaşı için, UçanKuş'un haberine göre, “Nisa çok özel bir insan. Nisa’nın kalbi çok temiz ve çok potansiyeli olan bir kız. Yanlış yapmaması için iyi yönlendirilmesi gereken bir kız. Biz zaten aynı menajerle çalıştığımız için hep bir aradayız. Bu durumda ister istemez insanların gözünde bizi ilişki yaşıyor konumuna getirdi. Bununla alakalı akıllarda bir soru işareti kalmasını ya da insanların bu konuyu çok konuşmasını istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Nisa’nın yaşının küçük olmasına vurgu yapan Yağcı, “Nisa çok özel bir kız. Bu tarz şeylerle yıpratılmasını istemem. Özellikle hem Nisa’nın hem de ailesinin bu tarz magazinsel şeyler yıpratılmasını istemem. Kendi açımdan bakacak olursam; ilişki çok özel bir şey. İlişki yaşandığında da bunun özel kalması lazım. Bir gün gerçekten bir ilişki yaşarsam zaten herkesin haberi olur” diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rus basınından Türk yapımı İHA ve SİHA'ya övgü
Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılışı! Ali Erbaş: Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir
Ankara'da Barutlar çetesine operasyon! 20 kişi gözaltında
Zonguldak'ta 80 yaşındaki adama tokat atıp bıçakla saldırdı! Sebebi ise bakın ne çıktı
ABD Büyükelçiliği'nden flaş uyarı! 'İstanbul'da terör saldırısı olabilir' tüm hizmetler durduruldu
Batı medyası Karabağ konusunda 3 maymunu oynuyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ermenistan ordusuna ait askeri teçhizatın imha anı
Bursa'da lüks cip feci şekilde gişelere çarptı! İşte bariyerlere girdiği an
Grip aşısı olacakların listesi 2020 e nabız nereden abkılır?
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu
İstanbul'da mali müşavire rüşvet baskını! Suçüstü yakalandılar
DGS ek tercih ne zaman 2020 ÖSYM boş kontenjan listesi
Seda Sayan duyurdu! TV8 ekranlarında Çılgın Sayısal Loto'yu sunacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri okul öncesi kısa 2 kıtalık