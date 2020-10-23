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SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca 'İstanbul'da durum vahim" dedi! Test kuyrukları geri döndü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “İstanbul’da vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı” dedi. İstanbul'daki pandemi hastanelerin önü salgının ilk günlerine geri döndü. Test yaptırmak için bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul’da vak'a sayılarının artması sonucu, vatandaşlar korona virüs şüphesiyle tekrar hastanelere akın etti. Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne çok sayıda vatandaş korona virüsü şüphesiyle başvuru yaptı. Test yaptırmak isteyen kişilerin hastane bahçesinde oluşturduğu uzun kuyruk drone ile havadan görüntülendi.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tün sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunarak İstanbul’da bulunan vatandaşları uyarmıştı. Bakan Koca uyarısında şu ifadeleri kullanmıştı: “İstanbul’da vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. İstanbul’da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin.”

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İstanbul'da durum vahim! Fahrettin Koca açıkladı koronavirüs vakaları Ankara'nın 5 katı
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