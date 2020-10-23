Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri tepki çekti

Star TV'de yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında konuşan ünlü şarkıcı Demet Akalın kadınların bir kocasının olmasının iyi bir şey olduğunu ve erkek gücünün önemini anlattı.

aşından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sözlere çok sayıda tepki geldi. Twitter kullanıcıları ise "Özür dile Demet" etiketi altında Akalın'ın sözlerini eleştirdi.