BIST 1.198
DOLAR 7,95
EURO 9,39
ALTIN 487,19
MAGAZİN

Demet Akalın'ın "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" sözleri tepki çekti

Star TV'de Alişan'la birlikte sabah programı yapan Demet Akalın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın, arkadaşıyla başından geçen bir hikayeyi anlatırken kullandığı "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" ifadelerini kullandı. Twitter'da ise "Özür dile Demet" etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

Star TV'de yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında konuşan ünlü şarkıcı Demet Akalın kadınların bir kocasının olmasının iyi bir şey olduğunu ve erkek gücünün önemini anlattı.

aşından geçen bir hikayeyi anlatan Demet Akalın, "Bir gün arkadaşımla arabada giderken lastik patladı, takır takır jantın üstünde gidiyoruz. Durduk ve ben hemen kocamı aradım. Mesela o arayamadı. İnsan bir erkeğin gücünü istiyor" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Sözlere çok sayıda tepki geldi. Twitter kullanıcıları ise "Özür dile Demet" etiketi altında Akalın'ın sözlerini eleştirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'daki koronavirüs toplantısına İmamoğlu çağrılmamıştı! Valilik 'ani gelişti' dedi
Ateş Kara: Kışın yakın mesafede bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor
Araç kiralama çetesi emekli yarbayı çok fena çarpttı! Eşi de terk etti
Çekmeköy'de kargo çalışanı feci şekilde dövüldü 'Benim adresimi nasıl bulamazsın'
Otomobil sahiplerine iyi haber! Benzine 12 kuruş indirim geliyor
İzmir'de tartıştığı oğlunu silahla vurdu durumu ağır
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da bir anda oldu! Milyonluk araba alev topuna döndü
Kuşadası'nda izinsiz dans partisine katılan 4 kişi koronavirüse yakalandı
Suzan Kardeş kaç yaşında nereli Suzan Kardeş kimdir?
Mucize Doktor 35. bölüm fragmanı
Yeni Hayat 9. bölüm fragmanı
Hakan Ural nereli yaşı kaç annesi babası kimdir?
Kalk Gidelim 126. bölüm fragmanı
Hakan Ural eşi Ezgi Can Ural yaşı kaç kimdir?