Bursa'da 14 yaşındaki çocuğun otomobil kullandığı anlar kamerada

BURSA’da babasının yan koltukta oturduğu otomobili 14 yaşındaki çocuğun kullanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Birçok kişinin yürüyüş yaptığı alandaki tehlikeli sürüş tepkiler üzerine sona erdi.

Olay, İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültürpark’ta meydana geldi. E.D., 14 yaşında olduğunu belirttiği oğluna araç kullanmayı öğretmek için açık alana geldi. Birçok kişinin piknik ve yürüyüş yaptığı alanda 16 N 0120 plakalı otomobilin şoför koltuğuna küçük çocuk geçti. Yan koltuğa babası otururken çocuk da aracı çalıştırıp gitmeye başladı. Bu sırada parktaki bazı kişiler, çocuğuna aracı kullandıran kişiye tepki gösterdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Parktakilerin tepkisi üzerine tehlikeli sürüş son buldu.

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Plaka sahibi olan baba E.D.'ye ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 473 lira para cezası kesildi.