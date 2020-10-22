Cem Yılmaz'ın teklifine Sağlık Bakalnlığı'ndan yeşil ışık

Son dakika haberine göre, Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya pandemi sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için bir organizasyon düzenlenmesi için çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cem Yılmaz'ın çağrısına olumlu yanıt verdi.

Cem Yılmaz, şu sözlere yer verdi:

Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir tüm ülkede, sağlık personeline, canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiçbir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim.