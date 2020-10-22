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MEDYA

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti

Dün akşam 3. bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan'ın "Ben ikisini de seviyorum. İnsan aynı anda iki kadını neden sevemesin" sözleri Twitter'da tepki çekti.

BBC Studios'un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisi 21 Ekim Çarşamba akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümüne eşini genç bir kadınla aldatan Volkan'ın sözleri damga vurdu.

Volkan kendisini Derin'le ayrılması gerektiği konusunda uyaran arkadaşı Derya'ya "Asya'yı çok seviyorum. Onsuz bir hayat hayal bile edemiyorum. Ama Derin'i de çok seviyorum. Onun yanında kendimi canlı hissediyorum. İkisini de aynı anda seviyorum. İnsanın kalbi sadece bir kişi için atmıyormuş. Evli olmak aşık olmaya engel değilmiş. İkisini aynı anda seviyorum ama başka türlü, başka yerden. İnsan aynı anda iki çocuğunu sevebiliyor aynı ölçüde. Niye iki kadını sevemesin?" dedi.

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