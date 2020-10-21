Doktorlardan dikkat çeken koronavirüs uyarısı: 26 yaşındaki hastalar entübe oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19); yaşlıları ve kronik hastaları daha çok tehdit ediyor ancak gençler de risk altında...

Koronavirüsle mücadele eden doktorlar, hastalığın seyrinin herkeste farklı ilerlediğine dikkat çekiyor.

Şanlıurfa ve Erzincan'da görev yapan doktorlar, tedavi etmeye çalıştıkları çok sayıda genç hastayı kurtaramadıklarını anlattı.