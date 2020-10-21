Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev görücü usulü evlilik konusunda birbirine girdi

Uçankuş TV'de hafta içi her gün yayınlanan Canlı Masa programında görücü usulü evlilik konusu açıldı. Sevda Türküsev, görücü usulü evliliğin ülkemizin bir değer olduğunu ve görücü usulü evlilikler azaldıktan sonra şiddetin arttığını söyleyince ortalık karıştı.

Canlı yayında söz alan Sevda Türküsev, "Görücü usulü evlilik bitti ve serbest yaşama başlandı. Bununla da kadına şiddet ve cinayet arttı. Ten uyumu diye bir saçmalık yok. Deniz hanım siz desteklemiyorsunuz diye bu ülkenin bu değerine laf söyleyemezsiniz. Siz evlilik öncesi ilişkiyi öneren bir insansınız ben de bunu desteklemiyorum" diyerek Deniz Akkaya ile tartıştı.