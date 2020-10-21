İYİ Parti'de kriz! Buğra Kavuncu FETÖ'cü mü

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi. Buğra Kavuncu'nun İyi Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i uyardığını da söyleyen Ümit Özdağ, ''Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında, 'Bir olumsuz bilgi yok' dediklerini bana söyledi.

Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim" ifadelerini kullandı. Özdağ’ın ‘FETÖ’cü’ dediği İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Akşener dün grup toplantısının ardından partisinin Başkanlık Divanı’nı toplayıp gelişmeleri konuştu.