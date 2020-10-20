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EKONOMİ

Tuna-1 kuyusunun sondaj görüntülerini paylaşıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TP), sosyal medya hesabı üzerinden, Tuna-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarına dair su altı görüntüleri paylaştı. 20 Temmuz 2020 günü başlayan faaliyetler sırasında çekilen görüntülerle sondajın tamamlandığı 17 Ekim 2020 tarihinde çekilen görüntülerin derlendiği video, "Milli enerjide yeni müjde" etiketiyle paylaşıldı.

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisi ziyaretinin ardından açıkladığı yeni doğal gaz rezerviyle birlikte Türkiye'nin toplam doğal gaz keşfi 405 milyar metreküpe çıktı.

Gelişmeler üzerine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TP), sosyal medya hesabı üzerinden, "Milli enerjide yeni müjde" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "20 Temmuz 2020 - Tuna-1 kuyusunda sondaja başlandı. 17 Ekim 2020 - Tuna-1 Kuyusu tamamlandı" ifadelerine yer verdi.

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