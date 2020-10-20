İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ümit Özdağ'a "yalancı" dedi! Bülent Turan sözleri olay

İYİ Parti'de Ümit Özdağ krizinin ardından Genel Başkan Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Ümit Özdağ'ın iddiaları için ne diyeceği merak edilen Meral Akşener, grup toplantısı sonrasında soruları cevapladı. Akşener, Ümit Özdağ'ın "İYİ Parti HDP ile yakınlaşıyor" iddiası için çok net konuştu: "O çok büyük bir yalandır, yalancıdır bunu söyleyen..."

Akşener, Ümit Özdağ'ın "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" iddiası için şunları söyledi:

- Onu hep beraber göreceğiz. Benim, arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de bugün Bülent Turan'ın ne konuştuğu benim için önemli.

- Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Partimizin içinde de onu içselleştirmeye çalışıyoruz.

- Bu yolculukta hatalar kusurlar oluyor ama büyük bir dikkatle, demokrasiyi, her şeye rağmen demokrasiyi istişareyi içselleştirmeye gayret ediyoruz.

- Hepimiz otoriter sistemlerin içinden geliyoruz. Dolayısı ile hür iradeleriyle partimizde yönetimde, milletvekilliği görevinde bulunan bütün arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerinin partimize zenginlik kattığına inanıyorum.

- Ama ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve Bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum.

- Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Ve birden kendimi 1997'lerde 1998'lerde hissettim. Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz.

- Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma.

Bülent Turan ne demişti?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından kendisine ait bir videoyu, "#İYİParti'de kim FETÖcü, kim değil bilemem ama 1 yıl önce; “İYİ Parti bir operasyon için kuruldu, seçimden sonra dağılma süreci başlayacak”demiştik Partisine küsen Gn Bşk, Mv istifaları, kongrede liste oyunları derken şimdi de malum tartışma. Bekleyin, Grup bile kuramayacaklar!" notuyla paylaşmıştı.