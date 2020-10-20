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Tiyatro oyuncusu dilenci kılığına girdi 1 saate kazandığı paraya bak!

BURSA'da dilenci kılığına giren tiyatro oyuncusu, farkındalık oluşturmak için dilendi. 1 saatte 250 lira toplayan tiyatrocu, daha sonra vatandaşlara dilencilere karşı uyarılarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı

İnegöl Belediyesi ile birlikte dilenciliğe karşı farkındalık oluşturmak isteyen tiyatro oyuncusu, dilenci kılığına girerek sokak sokak dilendi.

Vatandaşlardan 'Allah rızası için bir yemek parası' diyerek duygularını sömüren tiyatrocu, para veren kişileri ise daha sonra geri çağırıp kendini tanıttı. Aldığı parayı geri veren tiyatrocu, dilenen hiç kimseye para verilmemesini istedi.

İnsanların duygularının sömürüldüğünü belirten tiyatrocu, devletin, belediyelerin yardıma muhtaç olan insanlara gereken yardımı yaptığını söyledi. 1 saatlik dilenmenin sonucu kazandığı paranın 250 lira olduğuna dikkat çeken tiyatrocu, bunu meslek haline getirenlerin ise günlük bin 500 liraya kadar kazandığını belirtti.

Kimi vatandaşlar ise, bazı kişilerin artık bu işten tanınır hale geldiğini, o yüzden onlara para vermediğini söyledi.

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