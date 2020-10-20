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MEDYA

Menajerimi Ara 10. bölüm fragmanı

Menajerimi Ara dizisi 10. yeni bölümüyle 25 Ekim 2020 Pazar akşamı Star'da olacak. Menajerimi Ara'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Menajerimi Ara 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Menajerimi Ara 25 Ekim 2020 Pazar akşamı Star'da...

Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. Bütün umutlarının tükendiği yerde yardım isteyebileceği tek bir insan kalmıştır; yıllardır görmediği, kendisini daha doğmadan terk eden babası Kıraç Özdal…

Piyasanın en ünlü menajerlik şirketlerinden biri olan Ego Ajans’ın beş ortağından biri olan Kıraç, varlığını herkesten sakladığı kızı Dicle’yi karşısında gördüğünde şoke olur. Babasının yardım ricasını savuşturmaya çalışması Dicle’nin gururunu çok kırar… Ama hiç beklenmedik bir anda karşısına büyük bir fırsat çıkar ve babasına rağmen Feris’in ona yaptığı iş teklifini kabul eder.

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