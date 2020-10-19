BIST 1.207
DOLAR 7,89
EURO 9,31
ALTIN 484,31
DÜNYA

ABD Başkanı Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı

2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsanan ABD Başkanı Donald Trump, ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir evanjelik kilisede kutsandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise lideri, "Tanrı bana, 'Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım' dedi" ifadesini kullandı. 

160 dolarlık bağışta bulundu

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı.

Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 4 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Avcılar'da aileye baltayla saldıran 3 şüpheli tutuklandı
Aksaray'da eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı
Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Karadeniz'e yola çıkacak! Kanuni sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda
Bolu'da bal tenekesinden çıkanlar hayret ettirdi! Bu kadarı da pes dedirtti
Bilal Erdoğan'dan kamp kuran 'Kamp Tayfa' ekibine sürpriz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını vurdu
Adanalı genç trafikte herkesi güldürdü! Sosyal medyada olay oldu
ABD Başkanı Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı
Hitler'in kayıp denizaltısı, Sakarya'da bulundu! 20 metre derinlikte görüntülendi
CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk'ün yakınına bomba düştü Öztürk'ün zor anları kamerada
Tablet başvurusu ücretsiz tablet alma Bursa başvuru formu
Trump Tower'da dehşet anları! Trump'la görüşmezsem ipi keserim
Ahmet Sencer annesi kimdir tarihte Sencer kimin oğlu?