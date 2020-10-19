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MEDYA

CNN Türk canlı yayınında Fulya Öztürk'ün yakınına bomba düştü Öztürk'ün zor anları kamerada

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Azerbaycan'ın Terter kentinde roketin isabet ettiği fabrikanın olduğu yerde canlı yayın yaparken, yakınına bomba düştü. Öztürk'ün korku dolu anları kameralara yansıdı.

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hedefte bu kez Terter'deki bir pamuk fabrikasıydı. Olay yerine intikal eden CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ve kameraman yangını canlı yayında izleyicilere aktardı.

Tam o anda Ermenistan tarafından atılan bir bomba Akbaş'ın bulunduğu yerin yakınlarına düştü. Korkun dolu anlar yaşayan Öztürk, "Halil yürü" diyerek panik halinde olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar canlı yayında kameralara yansıdı. 

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