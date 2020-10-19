BIST 1.205
DOLAR 7,90
EURO 9,29
ALTIN 485,46
YEREL

Sultanbeyli Kaymakamlığı “Şefkat Eli Projesiyle” yaşlı ve engellilerimize sahip çıkıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşların evlerine 15 günde bir giderek bakımlarını gerçekleştiriyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşların evlerine 15 günde bir giden ekipler; vatandaşların evlerini temizliyor, çamaşır ve bulaşıklarını yıkıyor, yemeklerini yapıyor. Şefkat eli ekipleri vatandaşlarımıza ev temizlik hizmetinin yanı sıra kişisel bakım hizmeti de veriyor.

Proje kapsamında evler yılda bir kez boyanıyor, tadilat gerektiren küçük tamir işleri yapılıyor, aylık olarak ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor.


"Pandemi sürecinde yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz"
Koronavirüs salgını sürecinde kıymetli büyüklerimizin evleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor, temizlik, gıda, sıcak yemek ve maske ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ziyaret edilerek gerekli danışmanlık ve sağlık hizmeti veriliyor.


"Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettiriyoruz"
Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kıymetli büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman onların hizmetindeyiz. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde yaşlılarımızın kapılarını tek tek çalarak, temel ihtiyaçlarını ve temizlik hizmetlerini yerine getirdik. Sosyal devlet olmanın bilinciyle 2017'den bugüne Şefkat Eli Projesi kapsamında 500 bin 655 ₺ bütçeyle 1800 hane temizliği gerçekleştirdik. İlçemizde ihtiyaç sahibi, kimsesiz tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam KUBİLAY konuşmasının devamında “Darülaceze Vakfı’yla işbirliği içinde yürüttüğümüz Şefkat Eli projesi için aldığımız dönüşler mutluluk verici. Vatandaşlarımız projeden çok memnun, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bolca dualarını alıyoruz. Bu dualar bize çalışma şevki kazandırıyor. ” ifadelerini kullandı.


"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"
Projeden faydalanan 72 yaşındaki Meryem hanım, eşinin vefat ettiğini yaşının ilerlemesi nedeniyle görevliler olmasa kendisinin temizlik yapacak durumu olmadığını belirterek "Devletimiz bakıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Benim gücüm bir şeye yetmiyordu onlar bana destek oluyor.  Allah devletimizden, milletimizden, hakkı geçen herkesten razı olsun. Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan Allah bin kere razı olsun, her ihtiyacımı gideriyor. Evimi badana ediyor, kapılarımı boyadı, çekyatlarımı yıkadı, halılarımı yıkıyorlar. Allah bin kere razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 17 teröristi etkisiz hale getirdik
Arnavutköy'de kan donduran vahşet! Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
Kobani soruşturması! Ahmet Türk adli kontrolle serbest bırakıldı
Sultanbeyli Kaymakamlığı “Şefkat Eli Projesiyle” yaşlı ve engellilere sahip çıkıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu muhtarlarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
Aydın'da tutkunu olduğu zevki hayatına mal oldu! Feci şekilde öldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan muhtarlar günü paylaşımı
Bursa'da eğlence yerinde '2 bin 500 lira hesap mı olur' kavgası! Savaş alanına döndü
Tablet başvurusu yapma Pendik Belediyesi tablet başvuru formu
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne Irak'ı ayağa kaldırdı
'On Numara çekilişinde çıkacak rakamlar fısıldandı' iddiası! Sisal Şans'tan açıklama var
1. dönem ilk ara tatil ne zaman başlıyor 2020 MEB okul tatillleri
Avcılar’daki baltalı dehşet kamerada
Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı kutlanacak 2020?