Sultanbeyli Kaymakamlığı “Şefkat Eli Projesiyle” yaşlı ve engellilerimize sahip çıkıyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı işbirliğinde yürütülen "Şefkat Eli" projesi ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan muhtaç vatandaşların evlerine 15 günde bir giden ekipler; vatandaşların evlerini temizliyor, çamaşır ve bulaşıklarını yıkıyor, yemeklerini yapıyor. Şefkat eli ekipleri vatandaşlarımıza ev temizlik hizmetinin yanı sıra kişisel bakım hizmeti de veriyor.



Proje kapsamında evler yılda bir kez boyanıyor, tadilat gerektiren küçük tamir işleri yapılıyor, aylık olarak ilaçlanıyor ve dezenfekte ediliyor.







"Pandemi sürecinde yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz"

Koronavirüs salgını sürecinde kıymetli büyüklerimizin evleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor, temizlik, gıda, sıcak yemek ve maske ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ziyaret edilerek gerekli danışmanlık ve sağlık hizmeti veriliyor.







"Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettiriyoruz"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin KUBİLAY konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kıymetli büyüklerimiz için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bizler her zaman onların hizmetindeyiz. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde yaşlılarımızın kapılarını tek tek çalarak, temel ihtiyaçlarını ve temizlik hizmetlerini yerine getirdik. Sosyal devlet olmanın bilinciyle 2017'den bugüne Şefkat Eli Projesi kapsamında 500 bin 655 ₺ bütçeyle 1800 hane temizliği gerçekleştirdik. İlçemizde ihtiyaç sahibi, kimsesiz tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza hissettirmeye devam edeceğiz." dedi.



Kaymakam KUBİLAY konuşmasının devamında “Darülaceze Vakfı’yla işbirliği içinde yürüttüğümüz Şefkat Eli projesi için aldığımız dönüşler mutluluk verici. Vatandaşlarımız projeden çok memnun, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bolca dualarını alıyoruz. Bu dualar bize çalışma şevki kazandırıyor. ” ifadelerini kullandı.







"Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin"

Projeden faydalanan 72 yaşındaki Meryem hanım, eşinin vefat ettiğini yaşının ilerlemesi nedeniyle görevliler olmasa kendisinin temizlik yapacak durumu olmadığını belirterek "Devletimiz bakıyor. Devletimizden Allah razı olsun. Benim gücüm bir şeye yetmiyordu onlar bana destek oluyor. Allah devletimizden, milletimizden, hakkı geçen herkesten razı olsun. Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan Allah bin kere razı olsun, her ihtiyacımı gideriyor. Evimi badana ediyor, kapılarımı boyadı, çekyatlarımı yıkadı, halılarımı yıkıyorlar. Allah bin kere razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.” dedi.