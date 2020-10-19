Habertürk'te tansiyonu yükselten Suriye tartışması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "Suriyeliler kardeşimiz değildir" diyerek bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kimsenin devletin ekmeğini yemeye hakkı olmadığını söyledi. Dikbayır'ın bu sözleri, tartışma yarattı.

Habertürk'te Kübra Par'ın hazırlayıp sunduğu programa İYİ Partili Ümit Dikbayır, CHP 24. Dönem Milletvekili Erdal Aksünger, gazeteci Nagehan Alçı, Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık katıldı.

Türkiye'nin diplomasi alanında yetersiz kaldığını söyleyen Ümit Dikbayır, hükümetin Suriyeliler konusunda yanlış bir politika izlediğini ileri sürdü. Suriyelilerin kardeş olmadığını belirten Dikbayır'a en sert tepki ise Hadi Özışık'tan geldi.

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Türkiye'nin kapılarını savaştan kaçan ve gidecek yeri olmayanlara açtıklarını söyleyen Özışık; Dikbayır'ın, "Bu ülkenin vatandaşı olmayanın kimsenin bu devletin ekmeğini yemeye hakkı yoktur" sözlerine tepki gösterdi.

İşte programdaki o tartışma: