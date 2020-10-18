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Tümer Metin'den Fatih Terim itirafı: O zaman istese kaosu önlerdi

Eski milli futbolcu Tümer Metin, ''EURO 2016'da hoca müsaade etti kaosa. Hoca farkındaydı ama geçemedi önüne. Daha doğrusu geçmedi.'' dedi.

İki büyük kulübün 100. yıllarında şampiyonluk yaşayan eski milli futbolcu Tümer Metin'in hayatındaki kırılma anları, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Fatih Terim itirafları çok konuşulacak. 

''EURO 2016'da hoca müsaade etti kaosa''

EURO 2016'da neler yaşandığını anlatan Tümer Metin, ''Fatih Hoca, beni, Tuncay Şanlı ve Nihat Kahveci'yi ekibinde görmek istedi. Ve biz şampiyonada yardımcı olmaya çalıştı. Belki hoca kafasında bizi bir yere oturtmuştu, takım oturtamadı. EURO 2016'daki kaosa Fatih Terim müsaade etti. Hoca istese her şeyi engellerdi. Benim bildiğim hoca, olan bitenlerin hiçbirine müsaade etmezdi. Önüne geçmedi. Bazen bedel ödemen gerekir." dedi.

''Fatih Terim, istese hiçbirine müsade etmezdi''

''Hoca da 2016 bu şekilde bitecekse bunun birileri üzerinden bir tasarrufu olması gerektiğini biliyordu.'' diyen Tümer Metin, ''Genç ve yeni bir kadro jenerasyon değişimi... O da sancılıdır bizim ülkemizde. Yaşanılan ne olduysa benim tanıdığım Fatih Terim, istese hiçbirine müsade etmezdi.'' şeklinde konuştu.

''Fenerbahçe'de oynamayı ömrüm boyunca düşünmedim''
Beşiktaş ve Fenerbahçe yıllarına dair konuşan Tümer, ''Ben Fenerbahçe'ye gittikten birkaç gün sonra Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrılıp Şekerspor'a gitti. Ben Şekerspor'a gitmiş olsaydım kimse tepki göstermeyecekti. Fenerbahçe'de oynamayı ömrüm boyunca düşünmedim. O zamanlar röportajlar verirken ''Bir gün Fenerbahçe'de oynarım'' diye düşünmüyorsun. Böyle bir duygu yok.'' ifadelerini kullandı.

''Ben 'Gerçek Fenerbahçeli' olmak istemedim''
''Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye mi, yoksa Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a mı gol atmak?'' sorusunu yanıtlayan Tümer Metin, Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye gol atmak! Nüktedan şekilde şöyle anlatırım: Ben 'Gerçek Fenerbahçeli' olmak istemedim. Çünkü tuttuğun takım değişmez." ifadelerini kullandı.

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