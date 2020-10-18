Sosyal medya Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in bu görüntülerini konuşuyor! Atik 'beni de üzdü' dedi

Türkiye'nin 81 ilinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde yapılan kapsamlı yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri denetimi Denizli'de de gerçekleştirildi. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda korona virüs denetiminde bulundu.

Vali Atik, bir dönercide döner kesen ustanın elinde eldiven olmaması ve maskesini tam takmaması nedeniyle 'Dönerci' diye seslendiği ustayı uyardı. Vali Atik'i tanımayan ve uyarıya rağmen eldiven takmadan döner kesmeye devam eden ustanın tavrı Vali Ali Fuat Atik'i kızdırdı.

Vali Atik, işletmenin sahibini çağırıp, Denizli Belediye Başkanı'na işletmenin faaliyetten men edilmesi için talimat verdi. Görüntüler sosyal medyada TT listesine girdi ve Vali Atik eleştirildi. Bunun üzerine yazılı bir açıklama yapan Vali Atik, şöyle dedi:

"Gün boyu denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla şahsımın yaklaşımı üslubum ve gönül kırıcı yaklaşımım beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu yaklaşımım nedeniyle özür diliyorum. İşletmemizi tekrar ziyaret ederek nezaketle telafi edeceğiz."