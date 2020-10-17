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Sürpriz ziyaret! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gece yarısı Hakkari'de esnafı gezdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valiliği Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüşmesinin ardından kentte gece yarısı esnafı gezdi.

Akşam saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Soylu, beraberindeki yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile Hakkari Valiliği Toplantı Salonu'nda video konferans aracılığıyla 81 ilin valisiyle görüştü.

Bakan Soylu daha sonra beraberindekilerle saat 24.00'te caddeye çıkarak esnafı ziyaret etti.

Karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra bir çorbacıya geçerek çorba içti.

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