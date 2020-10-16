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Bartın'da bir kişi kümesine giren köpeği sopa ile dövdü

BARTIN merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş., kümesindeki tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini sopa ile dövdü. O anlar, çocukların gözü önünde yaşanırken; cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.  

Demirören Haber Ajansı

BARTIN merkeze bağlı Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş., tavuklarının yumurtalarını yediğini iddia ettiği komşusunun köpeğini kümeste yakalayarak sopa ile dövdü. H.Ş., çevredeki çocukların bağırmalarının ardından evine gitti. Köpeğin sahibinin şikayetçi olması üzerine köye gelen jandarma, H.Ş.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

H.Ş., karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken; hakkında hazırlanacak tutanak sonrasında Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvanları Koruma Kanunundan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi.

H.Ş.'nin köpeği dövdüğü anlar, cep telefon kamerasıyla kaydedilirken; görüntüyü çeken çocukların ağlamaları ve bağırmaları dikkat çekti.

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