Sinop'ta S-400'ler test atışına başladı iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

Türkiye ABD'nin karşı çıktığı ve yaptırımla tehdit ettiği S-400 hava savunma sistemlerini kutusundan çıkarmış ve test atışı için Sinop'a yerleştirmişti. Bu sabah Reuters son dakika haberi geçerek, "Türkiye'nin bugün Sinop yakınlarında yaklaşık 6 saat sürecek S-400 Hava Savunma Sisteminin radar testi için uçaklara irtifa uyarısında bulunduğunu" duyurmuştu.

Reuters'in haberine göre bugün yapılacak S-400 testlerinde füze atışları da yapılacaktı. İşte Sinop'tan gelen son dakika görüntüler, Türkiye'nin S-400'leri teste başladığının kanıtı olarak gösterildi. Reuters az önce geçtiği son dakika haberinde de S-400 testinin beklendiği bölgede füze fırlatıldığını, bunun videosunun elinde olduğunu duyurdu.

Türkiye NOTAM ve NAVTEX yayınlamıştı

Bu hafta içerisinde yayımlanan NOTAM'da Sinop ile Ordu'nun Ünye ilçesi arasında kalan bölgede füze atışı yapılacağını duyurulmuş ve uçaklara 200 bin feetin altında bu bölgeyi kullanmamaları uyarısı yapılmıştı. Yine bu hafta içerisinde bu bölge için Samsun İstasyonu tarafından "atış eğitimi" yapılacağı gerekçesiyle NAVTEX de yayımlanmıştı.

Sosyal medyada o görüntüler paylaşılıyor

Sosyal medyada paylaşılan ancak bağımsız kaynaklarca henüz doğruluğu teyit edilmemiş video ve görüntüler, gökyüzünde atılan bir füzenin bıraktığı izler görülüyor. Görüntüleri paylaşan hesaplar, buranın Sinop olduğunu söylüyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.