Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeref Sözü'nün yeni bölümünde neler olacak? Şeref Sözü 21 Ekim 2020 Çarşamba akşamı Show TV'de...

Kahraman bir adamın geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk

hayalinin zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken;

kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız

aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir ada masalının ve

şerefli olmanın hikayesi…