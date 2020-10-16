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MEDYA

Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı

Şeref Sözü dizisi 2. yeni bölümüyle 21 Ekim 2020 Çarşamba akşamı Show TV'de olacak. Şeref Sözü'nün bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Şeref Sözü 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Şeref Sözü'nün yeni bölümünde neler olacak? Şeref Sözü 21 Ekim 2020 Çarşamba akşamı Show TV'de...

Kahraman bir adamın geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk
hayalinin zor coğrafyalardaki, zor hayatların, köklerine sahip çıkarken;
kendini de etrafını da yakıp yıkanların, evlat sevgisinin, imkansız
aşkların, ölümün kıyısından kurtulmuşların, bir ada masalının ve
şerefli olmanın hikayesi…

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