Engin Yıldırım'ın attığı tweet masum mu?

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın yerel mahkemenin Enis Berberoğlu ile ilgili kararı sonrası attığı tweet, tartışılmaya devam ediyor. Peki, Yıldırım'ın attığı o tweet'te darbe iması var mı?

TV100'deki programda Barış Yarkadaş, Yıldırım'ın attığı tweet'in darbe iması taşımadığını, Anayasa Mahkemesinin bu anlamda darbe de yapamayacağını söyledi.

Yarkadaş'ın sözlerine karşı çıkan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Brezilya örneği verdi, mahkemenin Türkiye'de zaman zaman siyasete müdahale ettiğini söyledi. 28 Şubat ve AK Parti kapatma davasını örnek veren Özışık, 15 Temmuz sonrası Türkiye'de yeni bir darbe girişimine kimse cesaret edemeyeceğini söyleyerek, Yıldırım gibi isimlerin bu tür söylemlerle darbecileri cesaretlendirmeye çalıştıklarını ileri sürdü.