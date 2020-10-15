Yılmaz Morgül, kaldığı oteli süpürdü! Emekçi Morgül videoyu paylaştı
Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Ankara’da kaldığın otelin yerlerini süpürdü. Morgül elektrik süpürgesiyle temizlik yaptığı anları sosyal medya hesabından 'temizlik emekçisi Morgül' notu düşerek paylaştı.
Instagram'dan yaptığı ilginç paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken ve gündeme oturan Yılmaz Morgül, son olarak ise bir otelde temizlik yaptığı anların videosunu yayınladı. O anların videosunu 'temizlik emekçisi Morgül' başlığıyla paylaştı.