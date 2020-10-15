BIST 1.189
DOLAR 7,91
EURO 9,30
ALTIN 483,66
MEDYA

Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 30. yeni bölümüyle 21 Ekim 2020 Çarşamba akşamı ATV'de olacak. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 21 Ekim 2020 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan ve Putin'den telefon diplomasisi
Süleyman Soylu duyurdu: 8 terörist öldürüldü
Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda 9 ilimizde vaka sayılarında artış yaşandığını açıkladı
Erdoğan'ın açıkladığı doğal gaz müjdesinin detayları netleşti!
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Adım Melek 36. bölüm fragmanı
AYM üyesi Engin Yıldırım'ın ışıkları çabuk söndü!
Sadakatsiz Selçuk kimdir gerçek adı ne Emir Tarık Tekin yaşı kaç?
Bursa'da arabada giderken yılanla göz göze geldi araç sahibi o anları kaydetti
AYM üyesinin 'ışıklar yanıyor' çıkışı darbe iması mı?
2 rekatlık safer gecesi namazı kılınışı hangi dualar okunur?
Ermenistan Terter'de gazetecileri hedef aldı saldırı anı kamerada
Sadakatsiz Nil kimdir kim oynuyor Nazlı Bulum kaç yaşında?