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Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarına müjde! İki yeni anlaşmaya imza attı

Bir süredir ekranlardan uzak duran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2020 yılının en çok konuşulan yapımlarına imza atan OGM Pictures ile önümüzdeki dönemde yeni projelere imza atacak. Bu önemli anlaşma sosyal medyada duyuruldu.

Canlandırdığı her karakterle farklı bir kişiliğe bürünen ve oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan Kıvanç Tatlıtuğ, OGM Pictures imzasını taşıyacak iki proje ile 2021 yılında izleyicisiyle buluşacak. Başarılı oyuncu, bir dizi ve bir filmde yine unutulmaz karakterlere hayat verecek.

‘Kırmızı Oda’, ‘Atiye’, ‘Masumlar Apartmanı’ ve daha birçok projenin yapımcılığını üstlenen OGM Pictures, Kıvanç Tatlıtuğ ile yaptıkları iş birliğini resmi Instagram hesabından paylaştığı bir video eşliğinde duyurdu.

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