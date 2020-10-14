AYM üyesinin 'ışıklar yanıyor' çıkışı darbe iması mı?

'Derin mesaj' taşıyor denen twite tepki yağdı. En flaş yanıt da İçişleri Bakanlığı resmi hesabından geldi. Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun kararını tartışıyor. AYM'nin hak ihlali kararı sonrası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, AYM'nin kararını reddederek, kararında direndi.

Yerel mahkemenin bu kararı sonrası Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, twitter hesabından attığı mesajla ortalığı ayağa kaldırdı. 'Darbe iması yapıyor' şeklinde algılanan mesaja tepki yağdı. Twitterda Engin Yıldırım istifa etsin etiketi TT listesine girerken bakanlardan ve vekillerden de sert karşılık geldi.