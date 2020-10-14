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MAGAZİN

Merve Boluğur süper minisiyle dans etti sosyal medya yıkıldı

ALAÇATI'da bir mekanda eğlenen Merve Boluğur, arkadaşlarıyla dans ederken kameralara yansıdı. Boluğur'un yanı sıra mekandakilerin de maskesiz olması ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayması dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı'dan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları yanı sıra magazin kulislerinde de en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.Şu sıralar İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da tatiline devam eden Merve Boluğur, bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi.

Magazinburada.net'in haberine göre; Alaçatı'da bir mekanda arkadaşlarıyla dans eden oyuncunun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı dikkatlerden kaçmadı.

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