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DÜNYA

Rusya'da kadın hırsız çaldıklarını iç çamaşırına sakladı

RUSYA'nın Krasnodar kentindeki bir markette hırsızlık yapan kadın güvenlik kameralarına yakalandı.

Akıllara durgunluk veren olay Rusya'da yaşandı. Markete gelen kadın raf ve derin dondurucuların yanından geçerken ürünlere göz attı. Etrafa bakıp kimsenin olmadığını görünce ürünleri alıp iç çamaşırının içine koydu.  Bir müşteri, yanından geçince kadın tekrar elbiselerini indirip hiçbir şey olmamış gibi ürünlere bakmaya devam etti. 

Genç kadın, müşteri uzaklaşınca gözüne kestirdiği ürünleri tekrar iç çamaşırına koymaya devam etti. Güvenlik kamerasına bakan market sahipleri, kadının toplamda altı ürün çaldığını belirtip görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak çalışması gereken bir insanın bu şekilde davranmasının rezillik olduğunu dile getirdi. Market sahipleri, herkesten kadını rezil etmeleri ricasında bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, kadının yakalanması için çalışma başlattı.

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