Denizli'de görenler şok oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu

Denizli'de Merkezefendi İlçesi Albayrak Meydanı'nda bir vatandaşın sokak ortasında çırılçıplak koşmaya başladığını görenler hayrete düştü. Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Albayrak Meydanı'nda gerçekleşti. Bir vatandaşın sokakta çıplak halde koştuğu anlar telefon kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, yoldan geçen bir araç şoförü de araçtan inerek adamın peşinden koşmaya başladı.



Vatandaşın neden sokağa çıplak çıktığı, araç şoförünün neden araçtan inerek peşinden koşmaya başladığı bilinmiyor. Olay akıllara Şener Şen ve Müjde Ar'ın oynadığı 1985 yapımı Çıplak Vatandaş filmini getirdi. Filmde Şener Şen yoksulluk ve açlıktan aklını yitirerek çıplak halde sokakta koşmaya başlamıştı.