Erdoğan Türk Tabipleri Birliği'ni topa tuttu! Adına 'Türk' yakışmıyor imtiyazlarını hemen alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda Türk Tabipler Birliği'ne çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir" dedi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...

- Çözülmesi gereken bir mesele de meslek kuruluşlarının sürdürülemez yapısıdır. Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilmez seviyeye ulaşmıştır.

- Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere, terör örgütünden birisini getirip başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle içiçe olanlar TBB gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor. Bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin STK'lara el koymasıdır.

- Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz. Nasıl bunlardan şifa arayacağız. Teröristten bu beklenir mi? Görevlerine mahkeme kararıyla son verilebileceği hükmü vardır.

Tabipler Birliği'nin adına 'Türk' ismi yakışmıyor

- TBB açıkça anayasaya aykırı faaliyet içerisindedir. Çoklu baro sistemi gibi bir çalışmayı bu yönde de yapmak durumundayız. Bu kuruluşlar amaçlarından sapmıştır.

- Barolar Biriliği'nde yaptığımız gibi yeni düzenlemeleri Tabipler Birliği konusunda da yapmak zorundayız ve yapacağız...

- Türk Tabipler Birliği'nin adının başındaki 'Türk' ifadesi bunlara yakışmıyor. Zaten onlar da Türkten rahatsızlar.

- Bütçenin hemen ardından Meclisimizin ilk işlerinden biri bu konu olmalıdır. Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız.