Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' açıklaması: İstifa etsin

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamaları geldi.

Hükümet kanadından peş peşe gelen tepkiler içinde sert açıklamayı Erdoğan yaptı.

Partisinin grup toplantısından sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Talihsiz bir paylaşım keşke yapmasaydı. Ona düşmez." dedi. Erdoğan, 'AYM Başkanı aynı fikirde değilse gereğini yapmalı" ifadelerini kulandı.

İstifa edecek mi?

'İstifa çağrıları' yapılan AYM üyesi Engin Yıldırım ise 'özür dilediği' yeni bir açıklama yaptı.