Ermenistan Terter'de gazetecileri hedef aldı saldırı anı kamerada

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Terter kentinde sivillere yönelik saldırıları takip eden Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) ekibini hedef aldı.

AZTV'nin Savaş Muhabiri Elnur Tofig, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde Terter'in Duverli köyündeki bir okula topların isabet ettiğini duyduk. Olay bölgesine gidip çekimler yaptık. O sırada yeni saldırılar meydana geldi. " ifadesini kullandı.

Okul binası içindeyken bir top mermisinin okula isabet ettiğini ve tavanın üzerlerine çöktüğünü aktaran Tofig, "Hemen okul binasından çıktık ancak aracımızın bulunduğu bölgeye 4-5 top mermisi daha da düştü." dedi.

Araca doğru koşarken büyük bir patlamanın daha meydana geldiğini aktaran Tofig, "Şoförümüzün başından ve karnından yaralandığını gördüm. Hemen onu araca aldık ancak yanımızda bulunan bir sivil daha vardı. O da yaralıydı ve onu da alıp Terter kent merkezine döndük." diye konuştu.

Araçlarının da hasar gördüğünü ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadan saldırıyı atlattıklarını belirten Tofig, "Çok şükür ayaktayız. Her gün programımızda siviller ve yerleşim yerlerinin hedef alındığını söylüyoruz ancak bugün kendimiz haber hazırlarken haber olduk." dedi.

Tofig, gazeteci olarak Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarını takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.