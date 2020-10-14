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AYM üyesi Engin Yıldırım'ın ışıkları çabuk söndü!

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımıyla dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili ihlal kararını Yerel Mahkeme tanımayınca ortalık karıştı. Anayasa Mahkemesi Üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım Twitter hesabından "Işıklar yanıyor" diyerek Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaştı. Yıldırım'ın darbe iması olarak yorumlanan bu paylaşımınına sert tepkiler geldi. Önce İçişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından "Işıklarımız hiç sönmüyor" denilerek bakanlık binasının fotoğrafı paylaşıldı.

Yıldırım'ın paylaşımına hükümetten ard arda tepkiler geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabında "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır" ifadelerini kullandı. Hadi Özışık bu olayı Perde Arkası'nda yorumladı. 

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