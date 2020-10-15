BIST 1.189
DOLAR 7,91
EURO 9,30
ALTIN 483,66
MEDYA

Benim Adım Melek 36. bölüm fragmanı

Benim Adım Melek dizisi 36. yeni bölümüyle 21 Ekim 2020 Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Benim Adım Melek 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Benim Adım Melek 21 Ekim 2020 Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan ve Putin'den telefon diplomasisi
Süleyman Soylu duyurdu: 8 terörist öldürüldü
Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir ayda 9 ilimizde vaka sayılarında artış yaşandığını açıkladı
Erdoğan'ın açıkladığı doğal gaz müjdesinin detayları netleşti!
Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AYM üyesi Engin Yıldırım'ın ışıkları çabuk söndü!
Bursa'da arabada giderken yılanla göz göze geldi araç sahibi o anları kaydetti
Sadakatsiz Selçuk kimdir gerçek adı ne Emir Tarık Tekin yaşı kaç?
AYM üyesinin 'ışıklar yanıyor' çıkışı darbe iması mı?
Ermenistan Terter'de gazetecileri hedef aldı saldırı anı kamerada
2 rekatlık safer gecesi namazı kılınışı hangi dualar okunur?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ışıklar yanıyor' açıklaması: İstifa etsin
Sadakatsiz Nil kimdir kim oynuyor Nazlı Bulum kaç yaşında?