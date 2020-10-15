BIST 1.185
DOLAR 7,94
EURO 9,31
ALTIN 483,64
YEREL

İzmir'de sokak ortasında vahşet! Doğalgaz borusuyla dövdü

İZMİR'in Selçuk ilçesinde bir kişi, elindeki boruyla sokak ortasında iki köpeğe şiddet uygularken cep telefonuyla görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı

Dün akşam yaşanan olayda, Selçuk'un Zafer Mahallesi 3010 Sokak'ta, iki köpeğe uygulanan şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen E.K., elindeki doğalgaz borusuyla iki sokak köpeğine şiddet uyguladı. E.K.'nin köpeklere acımasızca vurması, balkona çıkan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüleri kaydedip, sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıktı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Avrupa ve Amerika 3 maymunu oynuyor
Kütahya'da temasta bulunduğu kişileri bildirmeyen Kovid-19 hastası hakkında soruşturma
Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları tekrar başlatıldı
Ermenistan Terter'de mezarlığı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı
Valilik duyurdu! Kayseri'de kamu kurumlarında mesai saatlerine düzenleme
Muhittin Böcek'in sağlık durumundaki olumlu gelişmeyi belediye ve hastane duyurdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Onur Ünlü Hazar Ergüçlü'yü aldattı mı? Olay görüntüler
Sadakatsiz 2. bölüme damga vuran sahne! Asya, Derin'in hamile olduğunu öğrendi!
Suat Aksoy kimdir kaç yaşında Hatice Tusu'nun katili çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarına müjde! İki yeni anlaşmaya imza attı
Rize'de ilginç olay! Rögar kapağının altından gelen sesle kurtuldu 'kaçırıldım' dedi
Hatice Tusu olayı nedir Didim'deki Hatice Tusu kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm fragmanı
KYK burs başvurusu yapma 2020 e devlet KYK burs başvuru ekranı