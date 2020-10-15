BIST 1.184
DOLAR 7,95
EURO 9,31
ALTIN 484,20
MEDYA

Sadakatsiz 2. bölüme damga vuran sahne! Asya, Derin'in hamile olduğunu öğrendi!

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz dizisi 2. bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz'de eşi Volkan'ın kendisini Derin isimli genç bir kızla aldattığını öğrenen Asya beklemediği bir şok daha yaşadı.

Kanal D’nin geçtiğimiz Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen ve büyük ses getiren dizisi Sadakatsiz, 14 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz'in 2. bölümüne Asya'nın, eşinin kendisini aldattığı Derin'in hamileliğini öğrenmesi damga vurdu.

Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz. Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir. Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'da Falcao yolcu! Gideceği takım şimdiden belli
Altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor! 15 Ekim altın fiyatları
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka koronavirüse yakalandı
Eski Uzman Çavuş Musa Orhan yarın hakim karşısına çıkacak! İpek Er'e tecavüzle suçlanıyor
Yeni koronavirüs tedbiri! Mardin'de uygulamalı ders ve stajlar durduruldu
Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'dan hayranlarına müjde! İki yeni anlaşmaya imza attı
Rize'de ilginç olay! Rögar kapağının altından gelen sesle kurtuldu 'kaçırıldım' dedi
Başbakanlık bursu ödeme tarihleri 2020 ne zaman?
Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm fragmanı
Güvercin 15. bölüm fragmanı
BİLSEM puan hesaplaması nasıl yapılır 2020
Sen Çal Kapımı 15. bölüm fragmanı
Kırmızı Oda Evrim Alasya ayrılıyor mu 7. bölümde ölüyor mu?