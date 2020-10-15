Sadakatsiz 2. bölüme damga vuran sahne! Asya, Derin'in hamile olduğunu öğrendi!

Kanal D’nin geçtiğimiz Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen ve büyük ses getiren dizisi Sadakatsiz, 14 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz'in 2. bölümüne Asya'nın, eşinin kendisini aldattığı Derin'in hamileliğini öğrenmesi damga vurdu.

Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz. Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir. Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.