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Müge Anlı Tatlı Sert'te Hatice Tusu'nun katili Suat Aksoy ile korodaki görüntüleri çıktı

AYDIN'da 4 gündür kayıp olan Hatice Tusu'nun bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı Tatlı Sert'te katil zanlısı Suat Aksoy ile Hatice Tusu'nun görüntüleri yayınlandı. Katil zanlısı Suat Aksoy cinayeti itiraf etti.

AYDIN'ın Didim ilçesinde 10 Ekim'den bu yana kayıp olan emekli hemşire Hatice Tusu'dan kötü haber geldi. Oğlu ve arkadaşlarının Müge Anlı Tatlı Sert'e çıktığı günün sonunda katil zanlısı suçunu itiraf etti. Hatice Tusu'yu koro arkadaşı olan eski sevgilisi Suat Aksoy'un öldürdüğü ortaya çıktı.

Bankadan emekli olan katil zanlısı Suat Aksoy'un Fransızca bilen kültürlü biri olarak tanınıyor. Cinayeti itiraf eden Suat Aksoy, Hatice Tusu'nun cesedeni bataklığa attığını söyledi. Hatice Tusu'nun cesedi çamur içinde bulunurken, ikilinin korodaki görüntüleri de ortaya çıktı. 

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