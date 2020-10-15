Sen Çal Kapımı 15. bölüm fragmanı

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 14. bölümü 14 Ekim Çarşamba akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 21 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 15. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Sen Çal Kapımı yeni bölüme Serkan ve Eda'nın ayrılıkları damga vuracak. Eda, kendisinden ayrılan Serkan'a "Ben senden önce de vardım, senden sonra da varım Serkan. Senin benim yerime koyabileceğim hiç bir şey yok hayatında. Kim kimin canını yakacak göreceksin" sözleriyle meydan okuyor.