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MEDYA

Sen Çal Kapımı 15. bölüm fragmanı

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı dizisi 15. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sen Çal Kapımı 15. yeni bölüm fragmanı.

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 14. bölümü 14 Ekim Çarşamba akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 21 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 15. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Sen Çal Kapımı yeni bölüme Serkan ve Eda'nın ayrılıkları damga vuracak. Eda, kendisinden ayrılan Serkan'a "Ben senden önce de vardım, senden sonra da varım Serkan. Senin benim yerime koyabileceğim hiç bir şey yok hayatında. Kim kimin canını yakacak göreceksin" sözleriyle meydan okuyor.

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