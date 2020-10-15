Ermeni güçler Terter kentindeki mezarlığı vurdu: 3 ölü, 3 yaralı

Ermenistan'ın, Terter'deki bir mezarlığı "kasıtlı olarak" hedef aldığını belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, burada 3 sivilin öldüğünü, 3 sivilin ise yaralandığını söyledi.

"Ateşkesin arkasına gizlenerek terör politikası yürütüyor"

Hacıyev, Ermenistan'ın, insani ateşkesin arkasına gizlenerek terör politikası yürüttüğünü; Azerbaycan'ın ise sivilleri koruma hakkını saklı tuttuğunu savundu.